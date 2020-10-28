الدوري يواكب قمة العشرين بثلاثة مسميات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتسمية الجولات الثلاث المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بأسماء تتواكب مع استضافة المملكة في نوفمبر المقبل أعمال الدورة الـ15 لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين بالعاصمة الرياض. وستكون الجولة الثالثة تحت مسمى (جولة رئاسة العشرين)، بينما ستحمل الجولة الرابعة مسمى (جولة لنلهم العالم بقمتنا)، في حين تأتي الخامسة بمسمى (جولة قمة الرياض). وعلق الأمير عبدالعزيز بن تركي بحسابه الشخصي في تويتر قائلا «كلنا فخر واعتزاز برئاسة المملكة لمجموعة العشرين هذا العام، وبهذه المناسبة فقد تم التنسيق مع رابطة دوري المحترفين لتسمية الجولات الثلاث المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بما يتواكب مع استضافة هذه القمة». وعلق الأمير عبدالعزيز بن تركي بحسابه الشخصي في تويتر قائلا «كلنا فخر واعتزاز برئاسة المملكة لمجموعة العشرين هذا العام، وبهذه المناسبة فقد تم التنسيق مع رابطة دوري المحترفين لتسمية الجولات الثلاث المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بما يتواكب مع استضافة هذه القمة».

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