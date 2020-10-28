صالح بن ناصر رئيسا شرفيا لآسيوي الطائرة

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ونوه رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة أري غراسا بالجهود التي قدمها صالح بن ناصر خلال فترة رئاسته للاتحاد الآسيوي والذي كانت له بصمات واضحة في رقي وتطور المنافسات في القارة الآسيوية وبرامجها.من جانبه ثمن بن ناصر الدعم الذي حظي به خلال الفترة الماضية من الاتحادات الوطنية الأعضاء، والتي أسهمت في خدمة هذه اللعبة التي تحتل المرتبة الثانية بعد كرة القدم على المستوى الدولي.
وجرى خلال الاجتماع الذي ترأسه صالح بن ناصر، إجراء العملية الانتخابية لمنصب الرئيس للفترة المقبلة، والتي فازت بها رئيسة الاتحاد الإندونيسي، ريتا سيبواة، التي حظيت بتأييد بن ناصر في الترشح نظرا للخبرة العالية التي تمتلكها، كونها شغلت سابقا منصب نائب الرئيس، فيما قدمت الجمعية العمومية شكرها وتقديرها بصالح بن ناصر على الجهود التي قدمها لخدمة الاتحاد وبرامجه.
يذكر أن بن ناصر ترأس الاتحاد الآسيوي للعبة 4 دورات سابقة متتالية قضى خلالها 16 سنة في هذا المنصب.
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