تفاهم رياضي إماراتي إسرائيلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم مذكرة تفاهم مع رابطة الدوري الإسرائيلي بهدف خدمة اللعبة الشعبية في الدولتين على حد سواء، ووقعت المذكرة بنظام الاتصال المرئي عن بعد.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أمس أن الإعلان عن هذه الخطوة التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دول الشرق الأوسط، يأتي في إطار التعاون وزيادة فرص نجاح وتطوير اللعبة في البلدين.

وتتضمن المذكرة إقامة ورش عمل مشتركة لبحث سبل تطوير الجانب التسويقي والترويجي للبطولات، إضافة إلى مواكبة كل ما يتعلق بتكنولوجيا التطور الرياضي والكروي.