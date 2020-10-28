شكرا لقرائتكم خبر تفاهم رياضي إماراتي إسرائيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم مذكرة تفاهم مع رابطة الدوري الإسرائيلي بهدف خدمة اللعبة الشعبية في الدولتين على حد سواء، ووقعت المذكرة بنظام الاتصال المرئي عن بعد.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أمس أن الإعلان عن هذه الخطوة التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دول الشرق الأوسط، يأتي في إطار التعاون وزيادة فرص نجاح وتطوير اللعبة في البلدين.وتتضمن المذكرة إقامة ورش عمل مشتركة لبحث سبل تطوير الجانب التسويقي والترويجي للبطولات، إضافة إلى مواكبة كل ما يتعلق بتكنولوجيا التطور الرياضي والكروي.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاهم رياضي إماراتي إسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.