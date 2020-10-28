شكرا لقرائتكم خبر عن اللعب نهارا وكل 6 أيام.. أسوان يحدد مطالب الموسم الجديد في اجتماع اللجنة الخماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك نادى أسوان، اليوم الأربعاء، فى الإجتماع الذى عقدته اللجنة الخماسية بإتحاد كرة القدم لمناقشة التصورات الفنية للموسم الجديد، وحضر كل من إيهاب منصور عضو مجلس إدارة النادى، ممثلا عن نادى أسوان وبرفقته، مصطفى الشرقاوى المدير الإدارى للفريق، وقدم أسوان عدة مطالب للجنة الخماسية جاءت كالتالى :-

1 - عدم جاهزية ستاد أسوان لرخصة الـ VAR

2- اللعب كل 6 أيام لعدم توافر الطيران يوميا

3- المباريات نهارا وعدم تحمل تكلفة اللعب ليلا ،

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من جانبها وعدت اللجنة الخماسية بدراسة هذه المطالب والرد على مسئولى نادى أسوان، بما يتفق مع الظروف والصالح العام لجميع الأندية بما يساعد على انتظام المسابقة وقوتها فى نفس الوقت.

فى سياق متصل، اختتم اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادى أسوان، استعداداته قبل اللقاء المرتقب لأبناء الجنوب أمام الاتحاد السكندرى، والذى يقام مساء غدٍ الخميس على ملعب اتحاد الشرطة ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يقودها بيبو بعد رحيل أحمد كشرى مدرب الفريق السابق، وتعيين سامى الشيشينى، الذى من المقرر أن يتولى المسئولية الفنية عقب مباراة الاتحاد.

ووقع سامى الشيشينى نجم الزمالك السابق على عقود تدريب فريق أسوان فى المؤتمر الصحفى الذى أقيم بمقر قلعة تماسيح النيل، فى حضور مجدى سبالك نائب رئيس النادى، لمدة موسم واحد قابل للتجديد، واصطحب الشيشينى أمير عبد العزيز الذى من المقرر أن يشغل منصب المدرب العام، على أن يكون باقى أعضاء الجهاز الفنى من أسوان، وتم إهداء قميص أسوان لكل من الشيشينى وعبد العزيز على هامش المؤتمر.

ووعد الشيشينى مسئولو أسوان باستكمال العروض القوية التى اختتم بها أبناء الجنوب الموسم الجارى، وقال المدير الفنى لزهرة الجنوب: أسوان فتحة خير على أى مدرب وأى مدرب بيجى أسوان ربنا بيكرمه، تعاملت مع ناس أحبونا من قبل أن نأتى، هناك حب وتقدير وهذا ما سنبنى عليه الفترة المقبلة.