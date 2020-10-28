شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية نتائج لاعبى المصرى من فيروس كورونا قبل مباراة وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، الجهاز الطبى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى بقيادة الدكتور محمود الشحات، بسلبية نتائج اختبار رابيد تيست، الذى خضع له جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى ومسئولى المهمات، قبل يومين من مباراة وادى دجلة والمقرر لها فى الثامنة مساء الجمعة المقبل على إستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز.





من ناحية أخرى، دخل مسئولو المصرى البورسعيدى فى مفاوضات جادة مع أحمد دعدور، حارس مرمى بيراميدز، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم مركز حراسة المرمى بسبب وجود فروق كبيرة بين أحمد مسعود الحارس الأساسى والثنائى أحمد عبد الفتاح ومحمد شحاته الحارسين البديلين.

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ويرغب على ماهر، المدير الفنى للمصرى، فى التعاقد مع أحمد دعدور، نظرا لأنه يعلم إمكانياته بشكل كبير منذ أن كان الحارس يشارك مع الأسيوطى وكان وقتها على ماهر يقوده فنيا.





ولم يشارك أحمد دعدور مع بيراميدز طوال الموسم المنقضى بسبب وجود الثنائى المهدى سليمان وأحمد الشناوى، فى الوقت الذى تعاقدت فيه الإدارة مع شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى السابق بداية من الموسم المقبل وهو ما يصعب بقاء أحمد دعدور مع الفريق السماوى.