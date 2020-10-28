شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. جزائرى يرفض عرض بايرن ميونيخ من أجل الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم كمال قاسى سعيد نجم المنتخب الجزائرى فى حقبة التسعينيات، لصفوف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك عام 1995 قادما من نادى البليدة بالجزائر، وانضم قاسى لأبناء ميت عقبة عام 1995 ليشكل جزءا من فريق الأحلام، الذى أعده النادى من أجل حصد كل البطولات الممكنة.

وكشف قاسى سعيد فى تصريحات سابقة لمجلة الحياة اللندنية، تلقيه عرضا من بايرن ميونيخ بعد أيام قليلة من اتفاقه المبدئى مع الزمالك، ورفضه قائلاً: "هيأت نفسى لأن أحترف فى دولة عربية، ومصر بصفة خاصة، ومع ذلك أتمنى أن أنطلق من القاهرة إلى أوروبا وتلك ستكون مرحلة أخرى من حياتى".

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وأضاف: "كل إنسان له طموح وما زلت فى حاجة إلى مزيد من الخبرة حتى أنجح فى دولة كبرى مثل ألمانيا".

كانت فترة قاسى مع الزمالك مخيبة للآمال، على الرغم من تتويجه مع الفريق بكأس أبطال أفريقيا للدورى وكأس السوبر عام 1996 و1997، إلا أنه خسر لقبى الدورى والكأس.

ولم يشارك فى الموسم الأول للإصابة سوى فى تسع مباريات، ورحل عن الزمالك بعد شكوى منه للفيفا بعدم دفع مستحقاته واتهمه الزمالك فيما بعد بأنه لم يدفع لخزينة النادى قيمة 25% من قيمة تعاقده مع فريق كان الفرنسى بعد انتقاله إليه.