شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة :الطعن على حكم مركز التسوية بشأن لائحة الزمالك يوقف التنفيذ فوراً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت الإدارة القانونية بوزارة الشباب والرياضة أن الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 15 لسنة 3 ق لسنة 2019 من مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى والقاضى بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 1/6/2019 فيما تضمنه من الموافقة على اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادى الزمالك المعدلة وما يترتب على ذلك من آثار، غير نهائي وغير واجب النفاذ لحين استنفاذ طرق الطعن المقررة قانونا ، ومن ثم فلا وجوب لتنفيذه لحين فوات المدة القانونية للطعن عليه أواستنفاذ طرق الطعن ، ويحق لنادى الزمالك خلال المدة القانونية الطعن على حكم مركز التسوية والتحكيم الذى صدر اليوم الأربعاء بشأن لائحة النظام الأساسي للنادى وذلك وفقاً لأحكام لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى الأمر الذى تفسره الإدارة القانونية بالوزارة بأنه بمجرد اتخاذ نادى الزمالك إجراءاته القانونية للطعن على الحكم سوف يتم وقف التنفيذ بشكل فورى، طبقاً للائحة النظام الأساسى لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الرياضة :الطعن على حكم مركز التسوية بشأن لائحة الزمالك يوقف التنفيذ فوراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.