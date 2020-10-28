شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك تريند على تويتر بعد قرار اللائحة.. ومغردون: يعوض ربنا فى الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اهتمام واسع المدى بأخبار نادى الزمالك خلال الساعات الأخيرة، بعد قرار بطلان لائحة النادى، والبيان الذى أصدره رئيسه المستشار مرتضى منصور بهذا الشأن، لتشهد مواقع التواصل نقاشات عريضة حول الأمر، دفعت النادى الأبيض إلى مقدمة تريند الموقع.

وطالب مشجعو الزمالك فى تغريداتهم، المسئولين في الدولة بالتدخل عقب إصدار مركز التسوية والتحكيم الرياضى حكما ببطلان لائحة نادى الزمالك التى تم اعتمادها فى عام 2019 وما ترتب عليها من آثار، فى الدعوى المرفوعة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق.





وشارك آلاف من مشجعو من خلال هاشتاجات تصدرت قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، طالبو من خلالها التدخل لحل الأزمة الأخيرة خصوصا أن الزمالك يخوض مواجهة فاصلة أمام فريق الرجاء المغربى في إياب دور نصف نهائي أبطال إفريقيا المقرر إقامتها في ستاد القاهرة.

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وكتبت كنزى:"ملايين الزملكاوية جابوا اخرهم من المنظومة الرياضية نرجو الانتباه قبل وقوع الاسوأ .. الزمالك بالنسبة لجمهوره وطن والوطن لا يخان"، وطالبت أخرى من جمهور نادى الزمالك بالاستمرار في التدوين حتى يسمع المسئولين أصواتهم، قائلة:" اعملوا تويتات كتير اكتبوا وقولوا علي اللي بيحصل ناديكم بينهار الهاش ده المفروض يستمر لغاية ماحد يسمع صوتنا ويتدخل".





ودعت حسناء، قائلة: "اللهم بحق مولد نبيك الصادق الأمين أنصر كل مظلوم واجعل بطولة إفريقيا من نصيب الزمالك يا أرحم الراحمين اللهم أمين".

وتفاعلت أخرى مع الهاشتاج، كتبت قائلة: "أنصر يارب الأبطال معاكم نكمل المشوار بإيادينا نرفع نادينا الزمالك الزمالك أفريقي الزمالك هنفضل وياه على طول الزمالك البطل الحقيقي الزمالك أنصرنا يالله".