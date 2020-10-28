- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الرضاعة مش عيب .. مدرب دجلة سيدات يكشف حقيقة إرضاع لاعبة في المباراة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد كمال مدرب فريق وادى دجلة سيدات ، أن الصورة المتداولة عبر السوشيال ميديا ، لفتاة تقوم بإرضاع طفلة صغيرة داخل الملعب ، تخص احدى لاعبات الفريق ، و ليس أحد افراد الجهاز الفني كما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعى .
وتداول رواد السوشيال ميديا صورة لفتاة تحمل طفلة صغيرة داخل ملعب احدى المباريات ، و تقوم بارضاعها بالـ " ببرونة " ، وتواصل الخليج 365 مع مدرب الفريق لمعرفة حقيقة الصورة وكيف تم هذا داخل ارض الملعب .
قال محمد كمال في تصريحات لليوم السابع أن التي تظهر في الصورة لاعبة الفريق وليس ضمن الجهاز الفني ، و تدعى نورا سيف ، من أفضل لاعبات وادى دجلة ، وتعانى من إصابة بالرباط الصليبى ، وفى نفس الوقت يتم تأهيلها من الإصابة ، و تحضر تدريبات الفريق حيث تجلس على مقاعد البدلاء ، و بالنسبة لطفلتها فتحضر معها ، و لكن عندما يكون هناك مباراة رسمية على أرض دجلة فلا تدخل اللاعبة الملعب ، بل تشاهدها من المدرجات مثلها مثل اى فرد من الجمهور .
وأضاف المدير الفني أن الصورة المتداولة ترجع على مباراة الفريق امام صيد المحلة أول أمس ، ودخولها ارض الملعب ليس من اختصاص جهاز دجلة ، بل هناك حكم ومراقب للمباراة ، لأنه من المفترض السماح لمن هم مسجلين في السكور شيت ، وهل لم يلتفت أحد إلى انجاوات دجلة فى البطولات التى حققها ، ليتوقف الأمر عند الرضاعة فى أرض الملعب .
وأشار كمال أن هذه ليست الأولى التي تحضر فيها اللاعبة مع ابنتها سواء في المباريات أو التدريبات ، ولا تحتاج الصورة الى كل هذه الضجة ، قائلا : " الرضاعة مش عيب ، هتودى بنتها فين ، كونها ام لا ينقص منها شيئا ، بل يضيف إليها أنها مجتهدة ، و تجمع بين التأهيل من الاصابة ووظيفته اكأم ، وفى نفس الوقت الاستعداد للعودة خاصة وأن الاصابة من الموسم المنقضى ، فهى من أفضل لاعبات الفريق ، ولكن الإصابة تمنعها من المشاركة كونها قطع في الرباط الصليبى .
لاعبة دجلة خلال ارضاع طفلتها
كانت هذه تفاصيل خبر الرضاعة مش عيب .. مدرب دجلة سيدات يكشف حقيقة إرضاع لاعبة في المباراة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.