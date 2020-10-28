اخبار الرياضه

الأولمبية تكرم أية مدني لتجديد عضويتها باللجنة الأولمبية الدولية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تكرم أية مدني لتجديد عضويتها باللجنة الأولمبية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب بتكريم أية مدني رئيسة لجنة اللاعبين الأولمبيين المصريين لتجديد اللجنة الأولمبية الدولية لعضويتها بلجنة اللاعبين الأولمبيين ولجنة تطوير والعلاقات العامة باللجنة الأولمبية الدولية.

 

حرص المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية على تكريم أية مدني على التجديد لها من اللجنة الأولمبية الدولية لتكون سفيره وممثله لمصر. 

 

أية مدني تشغل أيضا منصب عضو اللجنة الخماسية المعينة لإدارة اتحاد الملاكمة الدولي حتى نهاية دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 ، وكانت أحد أبطال الخماسي الحديث في مصر وتشغل منصب عضو مجلس إدارة نادي الشمس. 

Advertisements

 

وأعربت أية مدني عن شكرها لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية على هذا التكريم والدعم الكبير الذي تجده خلال الفترة الحالية ودعمها في المحافل الدولية ليتواجد كادر مصري في أحد أهم اللجان العالمية الخاصة باللاعبين الأولمبيين داخل اللجنة الأولمبية الدولية. 

 

أكدت أية مدني أن هذا التكريم يزيد من المسئولية عليها وضرورة أن تعمل من أجل رفع إسم مصر وتأكيد جدارتها على هذه الثقة الكبيرة.

45EECF4B-1DC4-450E-A3F3-BDD6405A3F22
 

80A1CCE8-117D-40E6-8055-BED23FE0F376
 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأولمبية تكرم أية مدني لتجديد عضويتها باللجنة الأولمبية الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا