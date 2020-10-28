شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا ومعسكر المنتخب يمنعان تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر باتحاد الكرة، عن أنه جهاز المنتخب بقيادة حسام البدرى يرفض فكرة تأجيل مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا والمحدد لها يوم 6 نوفمبر المقبل باستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، بعدما ترددت أنباء عن تأجيلها لوقت لاحق.

كشف مصدر مسئول بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن وصول خطاب رسمى من اتحاد الكرة بطلب مباراة نهائى دورى الأبطال الأفريقى المقرر لها 6 نوفمبر، لتقام يوم 9 أو 10 نوفمبر، بعد قرار الاتحاد الأفريقى بإقامة النهائى بمصر حال وصول أى نادى مصر للنهائى وهو ما تحقق بوصول الأهلى، بينما الفريق الثانى يتنافس على الزمالك والرجاء فى المباراة المقرر لها الأول من نوفمبر.

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تابع مصدر لـ " سوبر كورة " أن طلب الاتحاد المصرى المرسل إلى الاتحاد الأفريقى سيكون صعب تنفيذه وهو تأجيل اللقاء خاصة أنه يستوجب موافقة الطرف المغربى فى حالة وصول الرجاء أمام الأهلى، وأيضا أن هناك توقف دولى للمنتخبات يوم 9 نوفمبر، وهناك لاعبين أجانب سواء فى الأهلى أو الزمالك أو الرجاء فى حالة وصول أى من الفريقين الأخيرين ومنتخبات بلدهما لن تسمح لهما بالتواجد مع أنديتهما وبالتالى سيحدث نوع من الازمات خاصة أن توقف شهر نوفمبر سيتخلله مباريات رسمية للمنتخبات فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون وبالتالى قرار التأجيل سيكون صعب الموافقة عليه بنسبة كبيرة.