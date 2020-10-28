شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُحدد موعد عودة معلول ..وتراي ماتش استعداداً للطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، قطع شوطًا كبيرًا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإجهاد في العضلة الخلفية، وأضاف: "معلول ينفذ الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإجهاد"، موضحاً أن الـ48 ساعة المقبلة تشهد حسم عودة اللاعب بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا لنهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد له 6 نوفمبر المقبل.

فيما أجري الجهاز الفني تقسيمة قوية بطول الملعب «تراي ماتش»، من أجل التحضير لمباراة طلائع الجيش، المقرر لها السبت المقبل في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز، ويرغب الجهاز الفني في الاطمئنان على جاهزية اللاعبين وتطبيق بعض الجمل الخططية والتكتيكية، استعدادًا للمواجهة الأخيرة في منافسات المسابقة المحلية.

من ناحية أخرى، يجهز مسئولو الأهلى أكثر من سيناريو لتدعيم الجبهة اليمنى فى الموسم المقبل بعد رحيل أحمد فتحى لنادى بيراميدز بنهاية الموسم الجارى، ويأتى فى مقدمة هذه الحلول الاعتماد على الظهير الشاب محمد هانى الذى يُعد اللاعب الأساسى حالياً فى هذه الجبهة حتى فى وجود أحمد فتحى كما يمتلك الاهلي أكثر من ورقة يمكن إستغلالها في هذا المركز ومنها حسين الشحات وأكرم توفيق الذي سيعود للفريق بنهاية الموسم الجاري بعد إنتهاء إعارته للجونة ومعهم أحمد رمضان بيكهام لاعب دجلة والذى أنهى مسئولو القلعة الحمراء صفقة التعاقد معه خلال الاسابيع الماضية.