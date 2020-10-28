- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن رسميا التجديد لـ حازم إمام موسمين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقده مع القلعه البيضاء لمدة موسمين جديدين حيث يمتد عقده حتى عام 2022 .وعقد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، جلسة مع اللاعب تم خلالها التوقيع على العقود الجديدة، حيث أعرب اللاعب عن سعادته بالتجديد لناديه الذي تربى فيه، وأنه سيبذل قصارى جهده ليكون عند حسن ظن الجميع، موجها الشكر إلى المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، وأمير مرتضى المشرف على الكرة.
تجديد حازم امام
من ناحية أخرى، أكد خالد الغندور الإعلامي بقناة الزمالك على صدور قرار خلال ساعات بتأجيل الدور قبل النهائي أو النهائى فقط من دورى أبطال أفريقيا، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك".
وكشف مصدر مسئول بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن وصول خطاب رسمى من اتحاد الكرة بطلب تأجيل مباراة نهائى دورى الأبطال الأفريقى المقرر لها 6 نوفمبر، لتقام يوم 9 أو 10 نوفمبر، بعد قرار الاتحاد الأفريقى بإقامة النهائى بمصر حال وصول أى نادٍ مصرى للنهائى وهو ما تحقق بوصول الأهلى، بينما الفريق الثانى يتنافس عليه الزمالك والرجاء فى المباراة المقرر لها الأول من نوفمبر.
وتابع مصدر لـ"الخليج 365" أن طلب الاتحاد المصرى المرسل إلى الاتحاد الأفريقى سيكون صعب تنفيذه وهو تأجيل اللقاء خاصة أنه يستوجب موافقة الطرف المغربى حال وصول الرجاء أمام الأهلى، وأيضا أن هناك توقف دولى للمنتخبات يوم 9 نوفمبر، وهناك لاعبين أجانب سواء فى الأهلى أو الزمالك أو الرجاء فى حالة وصول أى من الفريقين الأخيرين ومنتخبات بلدهما لن تسمح لهما بالتواجد مع أنديتهما، وبالتالى سيحدث نوع من الأزمات خاصة أن توقف شهر نوفمبر سيتخلله مباريات رسمية للمنتخبات فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون، وبالتالى قرار التأجيل سيكون صعب الموافقة عليه بنسبة كبيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يعلن رسميا التجديد لـ حازم إمام موسمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.