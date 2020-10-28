شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية ترفض استلام تفويض الزمالك لحضور عمومية الكروكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية إستلام تفويض نادي الزمالك لحضور الجمعية العمومية لاتحاد الكروكية المقرر لها يوم 30 أكتوبر بسبب توقيع التفويض من مرتضى منصور نظرا لصدور قرار بوقفه لمدة أربعة سنوات وعزله من رئاسة النادي ، تفويض نادي الزمالك صدر لشريفة الفار عضو مجلس إدارة النادي ولكن موقع من مرتضى منصور.

كان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قد أصدر قرار بوقف مرتضى منصور عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة أربعة سنوات وعزله من منصبه في رئاسة القلعة البيضاء. ، مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية كان قد قرر رفض إستلام أي توقيعات لمرتضى منصور منذ صدور القرار.