الامارات | مدرب العين يوضح سبب عدم مشاركة كايو في مركزه الأصلي

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب العين يوضح سبب عدم مشاركة كايو في مركزه الأصلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق العين، البرتغالي، بيدرو إيمانويل إن "السبب وراء عدم منح اللاعب كايو كانيدو فرصة المشاركة في مركزه الأصلي، يعود لأنه يحتاجه للقيام بأدوار تصب في صالح الفريق، خاصة وأن اللاعب يمتلك المقدرة الفنية على تقديم الإضافة المطلوبة.

وأكد بيدرو في مؤتمر صحافي اليوم: "كايو لاعب مهم جداً في قائمة الفريق، والأهم بالنسبة لنا أننا نفكر في مصلحة الفريق، وفي كل مرة نحرص على وضع كايو ضمن قائمة خياراتنا بالتشكيلة الأساسية، لأنه يمتلك المقدرة على تحقيق الإضافة القوية للفريق، وبعد فترة انقطاع عن اللعب نتيجة تعرضه للإصابة أصبح الآن جاهزاً، وسيعمل على مساعدتنا في الفترة المقبلة".

وكان النجم السابق لفريق العين سالم جوهر، قال لقناة نادي العين إن كايو لم يظهر بالشكل المتوقع حتى الآن، وعليه الاجتهاد أكثر، مضيفاً: "حتى الآن هو لاعب عادي". ورد كايو على الانتقادات حول تراجع مستواه، وعدم تألقه مع الفريق كما كان متوقعاً. وقال على حسابه في «إنستغرام» إن السبب في ما يحصل له أنه لا يلعب في مركزه الأصلي. وقال كايو: "حين تتاح لي الفرصة للعب في مركزي الأصلي سأظهر بالشكل المطلوب، وسأثبت قدراتي أكثر، أنا أواصل حالياً العمل في صمت".

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وخاض كايو مع العين حتى الآن 15 مباراة بالدوري، سجل خلالها ستة أهداف، فيما شارك في مباراة واحدة بعد غيابه عن الجولة الأولى أمام خورفكان بداعي الإصابة، بينما خاض مع فريقه السابق الوصل على مدار خمسة مواسم في 113 مباراة سجل خلالها 66 هدفاً.

وعن مواجهة الشارقة، قال مدرب العين: "نعرف جيداً طبيعة الفريق المنافس الذي سنواجهه، ونعمل على إعداد الفريق بالشكل المناسب، ومستعدون ذهنياً لهذه المباراة، وسنعمل على اختيار أفضل اللاعبين لتقديم مباراة تليق باسم الفريق، ستكون مشابهة للمباراة التي لعبناها ضد شباب الأهلي، وسنعمل على أن نلعب بتوازن وبتركيز عالٍ".

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