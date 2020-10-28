شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يعلن إصابة سلمان الفرج وغيابه عن مواجهة ضمك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الهلال، الأربعاء، تواجد سلمان الفرج لاعب وسط فريقه الأول لكرة القدم في العيادة الطبية، بعد تعرضه لكدمة في الكتف، خلال مباراة الازرق أمام أبها، أمس الثلاثاء، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأوضح النادي السعودي أن مشاركة الفرج في التدريبات الجماعية غدا الخميس، لم تتأكد بعد، وستتضح معالمها في وقت لاحق، وشارك البالغ (31 عاماً) بديلاً في مواجهة دور الأربعة من كأس الملك، بعد غياب بسبب عدم جاهزيته المباريات الماضية بعد تعرضه لفيروس كورونا قبل أكثر من شهر، ولكنه شعر بآلام بعد أحد التدخلات في المباراة.

واستأنف الهلال تدريباته، اليوم الأربعاء، استعداد لمواجهة ضمك السبت، في المرحلة الثالثة من دوري المحترفين، وتضمنت الحصة تدريبات استرجاعية للاعبين المشاركين بصفة أساسة في لقاء أبها.