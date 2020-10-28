شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربي يعلن شفاء 4 لاعبين من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي عن 4 حالات شفاء جديدة داخل صفوفه من فيروس كورونا. وكتب حساب الرجاء عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر:«نتائج المسحة العشرين لنادي الرجاء الرياضي، توصل نادي الرجاء بنتائج اختبارات كوفيد 19 التي خضع لها مكونات الفريق صباح اليوم الأربعاء». وواصل الحساب:«وأظهرت النتائج تسجيل أربع حالات شفاء جديدة في صفوف اللاعبين». ويستعد الرجاء لمواجهة الزمالك بملعب القاهرة الدولي في الأول من نوفمبر المقبل بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. ويكفي الزمالك تحقيق التعادل بأي نتيجة من أجل بلوغ النهائي وضرب موعداً مع مواطنه الأهلي. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 106,877

تعافي 99,084

وفيات 6,222

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