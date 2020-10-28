شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبًا بقائمة المقاصة لمباراة الانتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار جمال عمر، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الخميس باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 34 للدوري.
وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وحسني فتحي ومحمد دبش وعصام صبحي وأشرف شيكو وأحمد ياسين وأحمد صبيحة ومحمد دسوقي ومصطفى شبيطة وباولن فوافي ومحمد إبراهيم وكريم جمال ببا ويوسف شريف ومحمد توني وشميلس بيكلي وعبدالله مجدي وصلاح عاشور وهشام محمد ويحيى زكريا.
وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.
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