شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبًا بقائمة المقاصة لمباراة الانتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار جمال عمر، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الخميس باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 34 للدوري.

وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وحسني فتحي ومحمد دبش وعصام صبحي وأشرف شيكو وأحمد ياسين وأحمد صبيحة ومحمد دسوقي ومصطفى شبيطة وباولن فوافي ومحمد إبراهيم وكريم جمال ببا ويوسف شريف ومحمد توني وشميلس بيكلي وعبدالله مجدي وصلاح عاشور وهشام محمد ويحيى زكريا.

وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.