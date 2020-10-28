شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أحمد أحمد يعلن ترشحه لفترة رئاسية جديدة لـ«كاف» ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد أحمد ترشحه للانتخابات المقبلة على فترة رئاسة جديدة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف». وكتب الملجاشي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «عرف الاتحاد الإفريقي الكثير من التطور لمدة 4 سنوات، فخور بإنجازات فريقي». وواصل رئيس الكاف «أقدر شكري وامتناني لدعمكم ومساعدتكم في كرة القدم في إفريقيا وخارجها». وأنهى تصريحاته«بعد عملية تفكير وتشاور، قررت الترشح للانتخابات». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 106,877

تعافي 99,084

وفيات 6,222

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