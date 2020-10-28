شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يدرس نقل نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يدرس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الجارية 2019-2020 في ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وكان «كاف» قد أعلن إقامة نهائي دوري الأبطال في مصر، بعد إجراء قرعة أفادت بخوض المباراة النهائية للحدث القاري بوصول طرف مصري للنهائي، وهو ما تحقق ببلوغ الأهلي.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، منتظراً منافسه على اللقب ما بين الزمالك والرجاء البيضاوي.

وعلم «المصري اليوم» من مصدر داخل الكاف أن مسئولي الاتحاد الأفريقي يدرسون نقل المباراة إلى المغرب بدلاً من مصر، بعدما طالبت السلطات المصرية بتأجيل الموعد المقترح لخوض المباراة في السادس من نوفمبر بناء على تعليمات أمنية.

وكشف المصدر إلى أن المغربي فوزي لقجع، نائب رئيس الكاف بدأ في التحرك من أجل احتضان الدار البيضاء النهائي القاري.

ويستقر الكاف على قراره النهائي خلال الساعات القليلة المقبلة في ظل رفض مقترح مصر بتأجيل موعد النهائي.

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