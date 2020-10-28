شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم للشباب لمدة شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابًا يفيد بتأجيل بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم للشباب لمدة شهر.

وأكد الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بادارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن اتحادات المغرب والجزائر وليبيا طلبت تأجيل التصفيات لشهر ديسمبر.

وأضاف المشرف العام على منتخب الشباب، أن هناك مهلة منحت للاتحاد التونسي لمدة أسبوع لتأكيد الموافقة النهائية على الاستضافة للبطولة.

يذكر أن بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية كان محددا لها الانطلاق في التاسع من نوفمبر المقبل حتي الـ 24 من نوفمبر المقبل.