شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر مد فترة القيد الأولى إلى 11 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قررت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الاربعاء، مد فترة القيد الأولى لأندية الدوري الممتاز لموسم 2020-21 إلى يوم 11 نوفمبر المقبل بدلا من 4 نوفمبر.
جاء ذلك القرار بناء على رغبة جميع الأندية الحاضرة لاجتماع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد، ومندوبي أندية الدوري الممتاز الذي عقد اليوم بمقر اتحاد الكرة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
106,877
-
تعافي
99,084
-
وفيات
6,222
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يقرر مد فترة القيد الأولى إلى 11 نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.