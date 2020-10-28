شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر مد فترة القيد الأولى إلى 11 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قررت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الاربعاء، مد فترة القيد الأولى لأندية الدوري الممتاز لموسم 2020-21 إلى يوم 11 نوفمبر المقبل بدلا من 4 نوفمبر.

جاء ذلك القرار بناء على رغبة جميع الأندية الحاضرة لاجتماع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد، ومندوبي أندية الدوري الممتاز الذي عقد اليوم بمقر اتحاد الكرة.