شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة حارسه الشخصي.. مارادونا مرعوب من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت وكالة الأنباء الأرجنتينية الرسمية «تيلام»، أن أسطورة كرة القدم دييجو أرماندو مارادونا، عزل نفسه بعد ظهور أعراض «كوفيد-19» على أحد أفراد حرسه الشخصي.

وعزل مارادونا، الذي قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 1986، نفسه في منزله بالأرجنتين، الثلاثاء، بعد أن اختلط بفرد الأمن مرة لأخر مطلع الأسبوع.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مارادونا صاحب الـ59 عاماً لم يشعر بأعراض وسيخضع لفحص كوفيد-19 غداً الخميس.

وفي وقت سابق هذا الشهر كانت نتيجة فحص كورونا الخاصة بمارادونا سلبية بعد مخالطة أحد لاعبيه المصابين بالفيروس.

ويدرب مارادونا، الذي عانى من مشاكل صحية في السنوات الأخيرة، فريق خيمناسيا لابلاتا الذي يستعد لمواجهة باتروناتو في الدوري الأرجنتيني يوم الجمعة.

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