شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلامي لاتحاد الكرة السعودي: كيف تم قيد "بيتروس" مكان أحمد موسى في النصر؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020 طالب الإعلامي الرياضي، سطام الثقيل، اتحاد كرة القدم، بالكشف عن كيفية قيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي بيتروس، مكان النيجيري أحمد موسى.

وقال "الثقيل"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أحمد موسى يقول: لم يفسخ عقدي وأنا في إجازة مدفوعة الأجر.. الشارع الرياضي يثق في تطبيقكم للنظام". وتابع "الثقيل": "لكنه يتساءل كيف قيد بيتروس مكان موسى؟.. وإسقاط أي لاعب يتم عبر المخالصة وليس الإجازة.. هل يمكن لكم الرد على موسى بالإثباتات كي تطمئن قلوبنا لا أكثر؟".

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