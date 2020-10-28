- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "جستنيه": نجم الاتحاد أفضل لاعب أجنبي في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020
أشاد الإعلامي الرياضي، عدنان جستنيه، بالمستوى الفني والبدني لنجم الفريق الأول لكرة القدم بناد الاتحاد، المغربي كريم الأحمدي، خلال المباريات الذي لعب فيها.
وقال "جستنيه" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما يقوم به كريم الأحمدي من عطاء وجهد في الملعب وكقائد للفريق يمنحه تميز من بين كافة اللاعبين الأجانب الذي تعاقدت معهم أنديتنا".
وأوضح: ""الأراء الشخصية تختلف عن أراء المتخصصين وإحصائيات تؤكد أنه من بين أفضل الصفقات الناجحة حتى وأن كانت عاطفتنا تخوننا في بعض المباريات المخيبة لأمال الاتحادين".
ويستعد نادي الاتحاد لمواجهة نظيره الأهلي، في ديربي جدة، السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
كانت هذه تفاصيل خبر "جستنيه": نجم الاتحاد أفضل لاعب أجنبي في الدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.