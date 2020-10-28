"جستنيه": نجم الاتحاد أفضل لاعب أجنبي في الدوري السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020

أشاد الإعلامي الرياضي، عدنان جستنيه، بالمستوى الفني والبدني لنجم الفريق الأول لكرة القدم بناد الاتحاد، المغربي كريم الأحمدي، خلال المباريات الذي لعب فيها.

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وقال "جستنيه" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما يقوم به كريم الأحمدي من عطاء وجهد في الملعب وكقائد للفريق يمنحه تميز من بين كافة اللاعبين الأجانب الذي تعاقدت معهم أنديتنا".

وأوضح: ""الأراء الشخصية تختلف عن أراء المتخصصين وإحصائيات تؤكد أنه من بين أفضل الصفقات الناجحة حتى وأن كانت عاطفتنا تخوننا في بعض المباريات المخيبة لأمال الاتحادين".

ويستعد نادي الاتحاد لمواجهة نظيره الأهلي، في ديربي جدة، السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.