أجويرو قد يغيب شهرا عن مانشستر سيتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم بيب جوارديولا «إن مهاجم الفريق سيرجيو أجويرو قد يغيب عن الملاعب لمدة شهر آخر».

وتعافى الأرجنتيني الدولي أخيرا من جراحة في الركبة، لكنه غادر الملعب بسبب مشكلة في الفخذ خلال المباراة التي تعادل فيها مانشستر سيتي مع ويستهام 1-1 السبت الماضي.

ولدى سؤاله عن الفترة التي سيغيبها أجويرو قال جوارديولا في مؤتمر صحفي «الحد الأدنى بين 10 و15 يوما، وإذا طال غيابه فسيكون ما بين 3 و4 أسابيع».

وأضاف «عندما تغيب 4 أو 5 أشهر بسبب مشكلات في الركبة فإن عودتك تحمل مخاطرة».

وحل مانشستر سيتي ضيفا على مارسيليا الفرنسي أمس في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، دون مشاركة المدافع ناثان آكي ولاعب خط الوسط البرازيلي فيرناندينيو والمهاجم جابرييل خيسوس، الذي يعاني من إصابة في الفخذ ويغيب منذ مباراة الفريق الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام وولفرهامبتون.

وأوضح جوارديولا «آيمريك لابورت عاد، وناثان آكي قريب من العودة، وجابرييل خيسوس سيعود خلال أسبوع أو 10 أيام، نحن بحاجة إلى الجميع في هذا العام الذي يشهد هذا العدد الكبير من المباريات، سنكون بحاجة إلى الجميع وإلى جاهزية الجميع».