الفوز المتأخر على بيرنلي يسعد مورينيو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو سعادته بالفوز الصعب الذي حققه فريقه على مضيفه بيرنلي 1-0 مساء الاثنين في المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي وظل التعادل السلبي قائما طوال 75 دقيقة مع ندرة الفرص التهديفية حتى نجح الكوري الجنوبي هيونج مين سون في تسجيل هدف لتوتنهام بمساعدة هاري كين. وقال مورينيو عقب المباراة «أنا سعيد للغاية. قلت قبل المباراة إن هذه ليست مباراة لتقديم كرة قدم جميلة أو لتسجيل الكثير من الأهداف». وقال مورينيو عقب المباراة «أنا سعيد للغاية. قلت قبل المباراة إن هذه ليست مباراة لتقديم كرة قدم جميلة أو لتسجيل الكثير من الأهداف». وحتى الآن سجل كين وسون إجمالي 29 هدفا لتوتنهام بمساعدة بعضهما البعض.

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