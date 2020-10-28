شكرا لقرائتكم خبر لياو يظهر خيبة أمله بالتعادل مع روما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهر مهاجم ميلان الإيطالي رافاييل لياو خيبة أمله إزاء التعادل مع روما 3- 3 أمس الأول في ختام منافسات المرحلة الخامسة من الدوري.

وحقق ميلان 4 انتصارات متتالية لينفرد بصدارة الدوري.

وقال لياو «من المؤسف أننا لم نحقق الفوز، أعتقد أننا صنعنا العديد من الفرص، أشعر بخيبة أمل لأننا كافحنا معا طوال المباراة، ولكن هكذا يمكن أن تكون كرة القدم».

وعن الثنائية التي سجلها النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لميلان رافعا رصيده إلى 6 أهداف في صدارة الهدافين، قال لياو «إبراهيموفيتش يساعدنا كلاعبين شبان، وأنا سعيد للغاية بهدفيه».