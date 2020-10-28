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لياو يظهر خيبة أمله بالتعادل مع روما

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- بواسطة أيمن الوشواش - أظهر مهاجم ميلان الإيطالي رافاييل لياو خيبة أمله إزاء التعادل مع روما 3- 3 أمس الأول في ختام منافسات المرحلة الخامسة من الدوري.

وحقق ميلان 4 انتصارات متتالية لينفرد بصدارة الدوري.

وقال لياو «من المؤسف أننا لم نحقق الفوز، أعتقد أننا صنعنا العديد من الفرص، أشعر بخيبة أمل لأننا كافحنا معا طوال المباراة، ولكن هكذا يمكن أن تكون كرة القدم».

وعن الثنائية التي سجلها النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لميلان رافعا رصيده إلى 6 أهداف في صدارة الهدافين، قال لياو «إبراهيموفيتش يساعدنا كلاعبين شبان، وأنا سعيد للغاية بهدفيه».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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