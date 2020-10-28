لياو يظهر خيبة أمله بالتعادل مع روما

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وحقق ميلان 4 انتصارات متتالية لينفرد بصدارة الدوري.وقال لياو «من المؤسف أننا لم نحقق الفوز، أعتقد أننا صنعنا العديد من الفرص، أشعر بخيبة أمل لأننا كافحنا معا طوال المباراة، ولكن هكذا يمكن أن تكون كرة القدم».
وعن الثنائية التي سجلها النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لميلان رافعا رصيده إلى 6 أهداف في صدارة الهدافين، قال لياو «إبراهيموفيتش يساعدنا كلاعبين شبان، وأنا سعيد للغاية بهدفيه».
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