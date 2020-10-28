شكرا لقرائتكم خبر جيرمان يستعد لضرب فريق الرئيس التركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يضع باريس سان جيرمان الفرنسي ونجومه بقيادة البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي فريق اسطنبول باشاك شهير التركي أمام أصعب اختبار له عندما حل ضيفا عليه اليوم بملعبه ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقد لا يشكل غياب الجماهير عن المباراة حاجزا أمام الفريق التركي حديث العهد، حيث إنه لا يحظى سوى بعدد محدود من المشجعين.

ويعتمد الفريق على عدد محدود من المشجعين أبرزهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

واستهل باشاك مشواره في البطولة بالهزيمة أمام لايبزج الألماني 0-2 الثلاثاء الماضي.

ولا شك في أن باشاك شهير كان سيعاني لو لم يكن الثلاثة الكبار، جالطه سراي وبشكتاش وفناربخشه، يعانون من تراجع المستوى ومشكلات إدارية استمرت لسنوات وكذلك عواقب أزمة جائحة كورونا، وذلك في ظل أزمة ديون متزايدة وتراجع في قيمة الليرة التركية.

ونجح باشاك شهير، الذي واجه انتقادات بشأن صلته بالحزب الحاكم في تركيا وكذلك تلقيه الدعم منه، في الفوز في يوليو الماضي بلقب الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه لينهي بذلك هيمنة الثلاثة الكبار في مفاجأة من العيار الثقيل.