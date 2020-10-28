شكرا لقرائتكم اليونان تعتذر عن وديتي الفراعنة لليد سبب إصابة 7 من لاعبيه بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل الإتحاد اليوناني لكرة اليد خطابا لنظيره الإتحاد المصري يعتذر فيه عن عدم الحضور للقاهرة لمواجهة المنتخب الوطني لكرة اليد لإقامة مباراتين وديتين التي كان من المقرر إقامتهما يومى والأحد المقبلين ضمن إستعدادات منتخب الفراعنة لخوض غمار بطولة العالم للرجال التي تنظمها مصر خلال الفترة من ١٣ وحتي ٣١ من يناير العام المقبل .

وأفاد خطاب إعتذار الإتحاد اليوناني أن إصابة أبرز لاعبي المنتخب اليوناني دومبريس تشارالامبوس وهو من نادي AEK الذي يصم ٦ لاعبين من عناصر المنتخب اليوناني أصيبوا جميعا بفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد المصابين بالمنتخب اليوناني سبعة لاعبين ويجب أن يخضعوا جميعا للحجر الصحي لمدة أسبوع علي أقل تقدير مما يتعذر معه السفر إلي مصر في الوقت الحالي خاصة وأن اليوم الأربعاء عطلة رسمية في اليونان ويتعذر عمل مسحات ال PCR اللازمة للكشف عن بقية اللاعبين .

واختتم الإتحاد اليوناني في خطابه بالإعتذار لمنتخب مصر لعدم حضوره الذي تسبب في خيبة أمل كبيرة لتعذر إقامة المواجهتين الوديتين بين المنتخبين المصري واليوناني .

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يذكر أن إتحاد كرة اليد كان يجهز ٤ مباريات ودية خلال النصف الأول من نوفمبر المقبل أمام اليونان ثم منتخب البحرين في إطار تجهيز منتخب الفراعنة لمونديال مصر بعدما تم إلغاء ١٨ مباراة ودية ورسمية أمام منتخبات غالبتها من أوروبا كان مخطط إقامتها لتجهيز الفريق ضمن خطة الإعداد لبطولة العالم ولكنها جميعا تم إلغاؤها بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم منذ بداية العام الجاري وحتي الأن .

وفي إطار أخر أخطر الإتحاد الإفريقي لكرة اليد برئاسة البنيني منصور أريمو الإتحاد المصري لكرة اليد بإلغاء بطولتي أفريقيا للناشئين والشباب التي كان من المقرر إقامتهما خلال شهر ديسمبر المقبل وذلك لأجل غير مسمي .

يذكر أن منتخب مصر للناشئين والشباب هو بطل قارة أي قبا وحامل لقب البطولتين الماضيتين علي حساب المنتخب التونسي والتي أقيمت في المغرب العام الماضي .