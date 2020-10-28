شكرا لقرائتكم رسميا.. تشاتشيتش يرحل عن بيراميدز وهانى سعيد وفتح الله يقودان التدريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحل اليوم، الأربعاء، الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عن القيادة الفنية لفريقه، بعد أن تمت إقالته من منصبه عقب الأخطاء التى ارتكبها الخواجة فى الفترة الماضية وأضاع على الفريق فرصة التتويج بلقب كأس مصر، والمركز الثانى فى الدورى بعدما حسمه الزمالك، كما خسر لقب الكونفدرالية الأفريقية بالهزيمة من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب مولاى عبد الله بالمغرب.

وأقام مسئولو بيراميدز حفل صغير لتوديع الخواجة الكرواتى قبل انطلاق التدريب الجماعى الذى أقيم اليوم، على ملعب الدفاع الجوى، وقاد المران هانى سعيد المدير الرياضى، ومحمود فتح الله المدرب العام، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب والتى تجمع الفريقين مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى العام، وذلك بعدما ضمن ذئاب الجبل المركز الرابع فى جدول المسابقة، وبيراميدز المركز الثالث.

وكان مصدر أكد أن الإدارة فضلت التعاقد مع مدير فنى أجنبى لخلافة تشاتشيتش، لافتًا إلى أنه سيكون مدربًا لم يسبق له العمل فى الدورى المصرى من قبل، وأنه سيكون بمثابة مفاجأة للجميع، كما أنه سيتم الإعلان عنه بشكل رسمى فور الانتهاء من المفاوضات وتوقيع العقود.

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وأضاف المصدر أن مسئولى بيراميدز لم يتحدثوا مع السويسرى رينه فايلر المدير الفنى السابق للنادى الأهلى، خاصة أنه تم تحديد خليفة المدرب الكرواتى، كما خرج بذلك إيهاب جلال المدير الفنى السابق لمصر المقاصة من حسابات بيراميدز بعد أن كان أبرز المرشحين إذا كان الاتجاه للمدرب المصرى.

وتعاقدت إدارة بيراميدز مع المدرب الكراوتى 27 ديسمبر الماضى أى منذ 9 أشهر و4 أسابيع ويوم واحد، بإجمالى 304 أيام.

واستطاع خلالها أن يقود الفريق فى 33 مباراة بمختلف البطولات، فاز في 21 وخسر في 9 وتعادل في 3 مباريات، من بينها 8 مباريات بالكونفدرالية، فاز في 5 وخسر 3، ولم يتعادل، وعلى مستوى البطولة المحلية قاد الفريق السماوى في 23 مباراة حقق الفوز فى 15 وخسر 5 مواجهات وتعادل فى 3 فقط، وفى كاس مصر لعب مباراتين فاز في واحدة و خسر الأخرى.