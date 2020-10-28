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شكرا لقرائتكم مدرب فريق سيدات دجلة عن إرضاع لاعبة لابنها في المباراة: الرضاعة مش عيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف محمد كمال مدرب فريق وادى دجلة سيدات ، أن الصورة المتداولة عبر السوشيال ميديا ، لفتاة تقوم بإرضاع طفلة صغيرة داخل الملعب ، تخص احدى لاعبات الفريق ، و ليس احد افراد الجهاز الفني كما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعى .
وتداول رواد السوشيال ميديا صورة لفتاة تحمل طفلة صغيرة داخل ملعب احدى المباريات ، و تقوم بارضاعها بالـ " ببرونة " ، وتواصل سوبر كروة مع مدرب الفريق لمعرفة حقيقة الصورة وكيف تم هذا داخل ارض الملعب .
قال محمد كمال في تصريحات خاصة إن التي تظهر في الصورة لاعبة الفريق وليس ضمن الجهاز الفني ، و تدعى نورا سيف ، من أفضل لاعبات وادى دجلة ، وتعانى من إصابة بالرباط الصليبى ، وفى نفس الوقت يتم تأهيلها من الإصابة ، و تحضر تدريبات الفريق حيث تجلس على مقاعد البدلاء ، و بالنسبة لطفلتها فتحضر معها ، و لكن عندما يكون هناك مباراة رسمية على أرض دجلة فلا تدخل اللاعبة الملعب ، بل تشاهدها من المدرجات مثلها مثل اى فرد من الجمهور .
وأضاف المدير الفني أن الصورة المتداولة ترجع على مباراة الفريق امام صيد المحلة أول أمس ، ودخولها ارض الملعب ليس من اختصاص جهاز دجلة ، بل هناك حكم ومراقب للمباراة ، لأنه من المفترض السماح لمن هم مسجلين في السكور شيت ، وهل لم يلتفت أحد إلى انجاوات دجلة فى البطولات التى حققها ، ليتوقف الأمر عند الرضاعة فى أرض الملعب .
وأشار كمال أن هذه ليست الأولى التي تحضر فيها اللاعبة مع ابنتها سواء في المباريات أو التدريبات ، ولا تحتاج الصورة الى كل هذه الضجة ، قائلا : " الرضاعة مش عيب ، هتودى بنتها فين ، كونها ام لا ينقص منها شيئا ، بل يضيف إليها أنها مجتهدة ، و تجمع بين التأهيل من الاصابة ووظيفته اكأم ، وفى نفس الوقت الاستعداد للعودة خاصة وأن الاصابة من الموسم المنقضى ، فهى من أفضل لاعبات الفريق ، ولكن الإصابة تمنعها من المشاركة كونها قطع في الرباط الصليبى .
دجلة
وادي دجلة
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