شكرا لقرائتكم الأهلي عن موقف أحمد فتحي من نهائي أفريقيا بعد مد فترة القيد: لن يشارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح مسئولو النادي الأهلي موقف أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق من المشاركة في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا المقرر اقامتها يوم 6 نوفمبر المقبل، وذلك بعد قرار اتحاد الكرة بمد فترة القيد الأولى إلى 11 نوفمبر المقبل بدلا من 4 نوفمبر ، وذلك بناء على رغبة جميع الأندية الحاضرة لاجتماع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد و مندوبي أندية الدوري الممتاز.

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وقال مصدر مطلع بالنادي الأهلي لسوبر كروة:"اتحاد الكرة أكد أنه ليس من حق أحمد فتحي المشاركة في نهائي دوري الأبطال رغم مد موعد فترة القيد الأولي ..القائمة الأولى يتم فيها قيد اللاعبين أصحاب العقود الممتدة وهو أمر لا ينطبق على فتحي إلا في حالة تجديد عقده معنا وهذا الأمر لن يحدث ..وموسم أحمد فتحي ينتهي مع الأهلي بانتهاء مسابقة الدوري وليس أي بطولات أخري..ولكن قرار المد سيسمح لنا بالابقاء على اللاعبين الذين ننوي بيعهم أو اعارتهم حتى انتهاء بطولة افريقيا والذين في حالة عدم قيدهم حال استمرار الموعد القديم كانوا سيرحلون دون المشاركة في نهائي افريقيا"دو

ويجهز مسئولو النادى الأهلى أكثر من سيناريو لتدعيم الجبهة اليمنى فى الموسم المقبل بعد رحيل أحمد فتحى لنادى بيراميدز بنهاية الموسم الجارى، ويأتى فى مقدمة هذه الحلول الاعتماد على الظهير الشاب محمد هانى الذى يُعد اللاعب الأساسى حالياً فى هذه الجبهة حتى فى وجود أحمد فتحى كما يمتلك الاهلي أكثر من ورقة يمكن إستغلالها في هذا المركز ومنها حسين الشحات وأكرم توفيق الذي سيعود للفريق بنهاية الموسم الجاري بعد إنتهاء إعارته للجونة ومعهم أحمد رمضان بيكهام لاعب دجلة والذى أنهى مسئولو القلعة الحمراء صفقة التعاقد معه خلال الاسابيع الماضية.