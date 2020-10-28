شكرا لقرائتكم فيفا ومعسكر المنتخب يمنعان تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر باتحاد الكرة، عن أنه جهاز المنتخب بقيادة حسام البدرى يرفض فكرة تأجيل مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا والمحدد لها يوم 6 نوفمبر المقبل باستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، بعدما ترددت أنباء عن تأجيلها لوقت لاحق.

أوضح المصدر أن تأجيل النهائى يمس مصلحة المنتخب الذى سيتجمع يوم 9 نوفمبر المقبل، مشددا على أن التأجيل يمس مصلحة المنتخب وهو خط أحمر للجميع داخل الاتحاد ولا يمكن المساس به بأى حال من الأحوال، مشيرا إلى أن الفريق مرتبط بمباراتين يومى 14 و 17 نوفمبر أمام توجو فى تصفيات كأس أفريقيا، ولابد من الفوز بالمباراتين خاصة بعد التعادل فى أول مباراتين.

أضاف المصدر مؤكدا بأن الجهاز الفنى لمنتخب مصر يرفض بشدة فكرة تأجيل النهائي، خاصة أنه سبق وتنازل عن تجمع أكتوبر الماضى لتكملة الدورى الممتاز وحصل على وعد بمعسكر مفتوح بداية من يوم 1 نوفمبر، يتبعه تجمع لاعبى الأهلى والزمالك مباشرة بعد المباريات الأفريقية، والتأجيل يضر تماما باستعدادات الفراعنة التى تمثل أهمية أولى وقصوى للاتحاد.

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شدد على أن فكرة إقامة المباراة بعد بداية موعد التجمع الدولى سيلقى رفضا من الفيفا، كنا أنه يؤثر سلبا كذلك على مواعيد القيد وانطلاق الدورى فى نسخته الجديدة ولابد من إقامة المباراة فى موعدها خاصة وأنها فى ملعب برج العرب وبدون حضور جماهيري.