مصدر بالأوليمبية لـ"الخليج 365": حكم إلغاء لائحة الزمالك غير ملزم للتنفيذ فوراً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي: أكد مصدر باللجنة الأوليمبية المصرية أن الحكم الصادر بإلغاء لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك غير ملزم بالتنفيذ فوراً. وأشار المصدر لـ"الخليج 365" إلى أن القرار قابل للاستئناف، وفي حالة التقدم بالاستئناف يتم تعليق التنفيذ لحين صدور حكماً نهائياً. Advertisements وشدد المصدر على أنه في حالة الاستئناف سيتم الانتظار لحين تأييد الحكم واعتباره نهائياً أو الإلغاء تماماً. وكان مجلس التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية المصرية قد أصدر قراراً ببطلان لائحة نادي الزمالك وما ترتب عليها من أثار. وبقرار إلغاء اللائحة سيتعين على إدارة الزمالك استبعاد عدداً من الأعضاء الحاليين لمجلس الإدارة الذين تم انتخابهم في انتخابات تكميلية وفقاً للائحة الجديدة.

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