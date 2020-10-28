8 معلومات عن "الكشاشي".. المصري الذي يرغب في شراء نادي ببريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، عن أن هناك رجل أعمال مصري يُدعى محمد الكشاشي يستعد لشراء نادي بيرنلي الإنجليزي.

وقالت الصحيفة الإنجليزي أن محمد الكشاشي رجل الأعمال المصري يسعى لشراء نادي بيرنلي خلال الفترة المقبلة بمبلغ 200 مليون جنيه استرليني.

ونستعرض لكم خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن محمد الكشاشي:

يبلغ محمد الكشاشي رجل الأعمال المصري 41 عاماً.

الكشاشي لم يظهر إعلامياً كثيراً حيث كان أخر حوار صحفي أجراه في عام 2014 مع صحيفة "thenationalnews".

ووفقاً للمعلومات المتداولة عنه خلال ذلك الوقت، فإن الكشاشي كان مؤسساً لشركة Think Food التي تهتم بالطعام.

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وأسس الكشاشي شركة Think Food في عام 2011.

وتدير هذه الشركة سبعة مطاعم في الإمارات وكانت ترغب في الاستحواذ على مطعمين أخرين قبل نهاية عام 2014.

وشغل الكشاشي عددًا من المناصب العليا في شركات مثل كوكاكولا، بروكتر وغامبل، ماكنزي، ومناصب في حكومة دبي.

وقال الكشاشي في الحوار الذي أجراه، إنه يفضل العيش في دبي على العيش في لندن أو نيويورك.

وأشار رجل الأعمال إلى أن عائلته تعتبر أهم شيء في حياته، حيث تعيش عائلته في ثلاث مدن مختلفة هي القاهرة وجنيف ولندن.