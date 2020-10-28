الرجاء المغربي يعلن شفاء 4 لاعبين قبل صدام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
أعلن نادي الرجاء المغربي شفاء 4 لاعبين من بين صفوفه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".
ويستعد الرجاء للسفر إلى القاهرة لمواجهة الزمالك الأحد المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة.
وكان عدد حالات الإصابة بين لاعبي الرجاء وصل إلى 16 لاعباً، قبل أن يتم إعلان شفاء عدة لاعبين تباعاً، لكن يظل موقف الرجاء غامضاً في إمكانية خوض المباراة.
ويتعين على الرجاء السفر إلى القاهرة بـ14 لاعباً على الأقل لخوض المباراة وتفادي اعتباره منسحباً أو تأجيل المباراة مرة أخرى، وهو الأمر الذي يبدو غير واضحاً حتى الآن.
ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء يوم 1 نوفمبر المقبل قبل 5 أيام فقط من موعد المباراة النهائية التي سيواجه خلالها الفائز من لقاء الأحد المقبل، فريق الأهلي.
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