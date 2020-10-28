صحيفة إنجليزية: رجل أعمال مصري يستعد لشراء نادي بالبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن أن هناك رجل أعمال مصري يستعد لشراء نادي بيرنلي الإنجليزي. ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن محمد الكشاشي رجل الأعمال المصري يسعى لشراء نادي بيرنلي خلال الفترة المقبلة. وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن الكشاشي يسعى لشراء النادي الإنجليزي بمبلغ 200 مليون جنيه استرليني. Advertisements وقالت الصحيفة، إن الكشاشي وكريس فارنيل المحامي الرياضي وقعا اتفاقيات بيع وشراء مع النادي الإنجليزي بعد الاتفاق مع مايك جارليك رئيس فريق بيرنلي. وأشارت الصحيفة إلى أن محادثات الكشاشي بشأن شراء بيرنلي مستمرة منذ أكثر من عام. وقدم الكشاشي وفارنيل دليلاً على الأموال التي سيقدموها للاستحواذ على النادي، وأن هناك عقبة أخيرة أمامهم وهي اجتياز اختبار أصحاب ومديري رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

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