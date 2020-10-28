اقتراب رباعي الزمالك من المشاركة أمام الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

انتظم يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود علاء وعبدالله جمعة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في التدريبات الجماعية المقامة حالياً بملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وشارك الثلاثي في جزء من تدريبات الكرة، وفقاً للبرنامج الموضوع لهم، بالتنسيق بين الجهاز الفني والطبي للفريق، تمهيداً للمشاركة بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

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وخضع الثلاثي خلال الفترة السابقة لبرنامج تأهيلي وعلاجي، بسبب الإصابات المختلفة التي عانوا منها.

وأشار مصدر لـ"الخليج 365"، إلى أن الرباعي حازم إمام، يوسف أوباما، محمود علاء وعبدالله جمعة شارك في المرحلة الأخيرة من التأهيل وفرصهم كبيرة في المشاركة بمباراة الرجاء المغربي.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الرجاء المغربي يوم الأحد المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.