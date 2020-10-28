مران الأهلي.. جلسة موسيماني.. مشاركة أفشة وتأهيل معلول ومروان محسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة طلائع الجيش، المقرر لها السبت المقبل، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وعقد الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني جلسة مع سعد سمير مدافع الفريق، من أجل الاطمئنان على سير برنامجه التأهيلي، الذي قطع اللاعب فيه شوطًا كبيرًا للتعافي من الإصابة في وتر أكيليس.

وواصل سعد سمير تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السبت المقبل، في إطار ختام منافسات الدوري الممتاز، التي توج الأهلي بلقبها قبل نهاية المسابقة بسبعة أسابيع.

وأكد خالد محمود طبيب الفريق أن علي معلول الظهير الأيسر للفريق، قطع شوطًا كبيرًا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإجهاد في العضلة الخلفية.

وأضاف: "معلول ينفذ الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإجهاد".

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وأوضح أن الـ٤٨ ساعة المقبلة تشهد حسم عودة اللاعب بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا لنهائي دوري أبطال أفريقيا والمحدد له ٦ نوفمبر المقبل.

وأجرى الجهاز الفني للفريق تقسيمة قوية بطول الملعب "تراي ماتش"، من أجل التحضير لمباراة طلائع الجيش، المقرر لها السبت المقبل في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويرغب الجهاز الفني في الاطمئنان على جاهزية اللاعبين وتطبيق بعض الجمل الخططية والتكتيكية، استعدادًا للمواجهة الأخيرة في منافسات المسابقة المحلية.

واستكمل مروان محسن، مهاجم الفريق، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإجهاد العضلي العام.

وقال خالد محمود طبيب الفريق، إن اللاعب يؤدي تدريبات تأهيلية على هامش المران، تمهيدًا للدفع به بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية، مؤكدًا تحسن حالة اللاعب واقترابه من إعلان جاهزيته.

وشارك محمد مجدي أفشة لاعب الفريق، في جزء من التقسيمة القوية التي أجراها الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

ومن جانبه قال خالد محمود طبيب الفريق، إن أفشة خضع لبرنامج تأهيلي مؤخرًا للتعافي من الإجهاد العضلي، وتواجد اليوم في جزء من التقسيمة المطولة التي أجراها الجهاز الفني للاعبين بعد تحسن حالته.

وقام الجهاز الفني بالتنسيق الكامل مع نظيره الطبي، من أجل تجهيز اللاعبين بشكل جيد جدًا للمرحلة المقبلة، وذلك في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الماضية وشعور بعض العناصر بالإجهاد العضلي.