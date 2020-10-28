كاف لمصراوي: أحمد وصل القاهرة والموعد المقترح من مصر لدوري الأبطال غير مناسب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

كشف مصدر من داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي وصل إلى القاهرة اليوم الأربعاء، ويشرع في مناقشة مصير دوري أبطال إفريقيا مع السكرتير العام.

وقال مصدر من داخل الاتحاد الإفريقي، في تصريحاته لـ"الخليج 365" أن أحمد أحمد وصل إلى القاهرة، وسيقوم بجانب السكرتير العام للاتحاد الإفريقي بمناقشة الموقف بالكامل.

وطلبت السلطات المصرية من الاتحاد الإفريقي تأجيل إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والنهائي إلى موعد لاحق.

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وحسب المواعيد المحددة في الوقت الحالي، فإن إياب نصف نهائي دوري الأبطال سيكون في الأول من نوفمبر، بينما يقام النهائي في السادس من الشهر ذاته.

وتابع: "مصر طلبت تعديل موعد نهائي دوري الأبطال من 6 نوفمبر ليقام في 10 نوفمبر، وهذا الموعد غير مناسب"، حيث أن بداية التوقف الدولي ستكون 9 نوفمبر، ويجب أن يتوجه اللاعبين الأجانب إلى بلادهم قبل هذا التاريخ.

وأضاف: "نحاول في الوقت الحالي التوصل إلى حل مناسب من أجل تجاوز الموقف، ونتمنى أن نتجاوز الأمر بالشكل الذي يناسبنا ويلبي مطالب مصر."

ويلعب الزمالك أمام الرجاء إياب نصف النهائي بعدما فاز خارج الأرض بهدف نظيف، ويتحدد بناء على تلك المواجهة الطرف الثاني في النهائي مع الأهلي الذي تجاوز الوداد البيضاوي.