رسميًا.. أحمد أحمد يعلن ترشحه لانتخابات رئاسة الكاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أعلن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن ترشحه لولاية ثانية لرئاسة الكاف.

ومن المقرر أن تُقام انتخابات الكاف في شهر مارس من عام 2021 دون أن يتم الكشف رسميًا عن البلد الذي سوف يحتضن هذا الحدث الكبير.

Advertisements

وكتب أحمد أحمد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الكاف عرف الكثير من التحسينات لمدة 4 سنوات، وأنا فخور بإنجازات فريقي".

واختتم رئيس الكاف: "أقدم شكري وامتناني لدعمكم ومساعدتكم في كرة القدم في أفريقيا وخارجها، وبعد التفكير والتشاور قررت الترشح لإعادة انتخابي مرة أخرى".

جدير بالذكر أن أحمد أحمد يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي "كاف" منذ عام 2017.