رسميًا.. الزمالك يجدد عقد حازم إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - رامي بشاي:

أعلن نادي الزمالك تجديد عقد حازم إمام المدافع الأيمن للفريق، لمدة موسمين مقبلين حيث يستمر في صفوف الفريق الأبيض حتى عام 2022.

وعقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة جلسة مع اللاعب تم خلالها التوقيع على العقود الجديده حيث أعرب اللاعب عن سعادته بالتجديد لناديه الذي تربى فيه وأنه سيبذل قصارى جهده ليكون عند حسن ظن الجميع موجها الشكر إلى مرتضى منصور رئيس النادي والمشرف على الكرة.

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ويمتد عقد صاحب الـ32 عامًا الذي بدأ مسيرته مع الزمالك في 2008 حتى العام الـ14، حيث لم يخض تجارب خارج النادي سوى فترة إعارة في صفوف الاتحاد السكندري.

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ويستعد حازم إمام رفقة الزمالك من أجل لعب إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء البيضاوي المغربي.