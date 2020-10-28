محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي: وجه أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، رسالة إلى هاني العتال نائب رئيس الزمالك وممدوح عباس رئيس النادي السابق. وكان مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية، أعلن بطلان لائحة نادي الزمالك الحالية وما ترتب عليها بإعادة هاني العتال لمنصب نائب رئيس الزمالك مرة أخرى. وسيتم استبعاد الثلاثي أحمد مرتضى، حمادة أنور وأحمد عادل من مجلس إدارة نادي الزمالك وفقًا للقرار. Advertisements وكتب أحمد مرتضى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رسالتي للأساتذة ممدوح وهاني واللي شغالين عندهم.. مباراة الزمالك القادمة مسألة حياة أو موت لملايين الزملكاوية". واختتم: "إلى لاعبي الزمالك فرحوا جمهوركم". ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، الأحد المقبل. جدير بالذكر أن نادي الزمالك سيعود للعمل باللائحة القديمة التي تقضي بوجود رئيس ونائبين وأمين للصندوق وخمسة أعضاء في مجلس الإدارة.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من أحمد مرتضى بعد قرار مركز التسوية والتحكيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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