مشاهدة مباراة برشلونه ويوفنتوس بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق يوفنتوس نظيره برشلونة اليوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2020، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين برشلونة ويوفنتوس على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو معقل اليوفي.

يدخل يوفنتوس صاحب الأرض المباراة تحت قيادة مديره الفني أندريا بيرلو طامعا في تحقيق الانتصار من أجل استعادة الثقة التي افتقدها الفريق خلال الفترة الماضية.

ويعاني يوفنتوس مع بيرلو في الدوري الإيطالي، فالفريق يتعثر أمام الفرق الصغرى كان آخرها ضد هيلاس فيرونا حيث تعادل الفريقان بهدف لمثله، وفقد الفريق نقطتين في صراعه على الصدارة.

وكان يوفنتوس قد استهل مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا

بفوز خارج أرضه على فريق دينامو كييف الأوكراني بهدفين دون مقابل، وقع عليهما ألفارو موراتا الذي انتقل إلى صفوف البيانكونيري في الميركاتو الصيفي المنصرم.بينما على الجانب الآخر يدخل فريق برشلونة المباراة من أجل تحقيق الفوز، لفض الشراكة مع يوفنتوس والانفراد بصدارة المجموعة السابعة.

ويأمل برشلونة تحقيق الانتصار لمداواة جراحه بعدما تلقى الفريق هزيمتين على التوالي في الدوري أمام خيتافي بهدف دون مقابل، ثم هزيمة أخرى في الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويرغب رونالد كومان استعادة الثقة من جديد بعدما توترت الأجواء داخل قلعة البلاوجرانا عقب الهزيمة المدوية من ريال مدريد والتي كانت على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني.

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موعد مباراة برشلونة ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

تنطلق المباراة بين برشلونة ويوفنتوس في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة و23:00 بتوقيت مكة المكرمة، و20:00 بتوقيت جرينيتش.

ملعب مباراة برشلونة ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

تقام المباراة بين برشلونة ويوفنتوس على ملعب أليانز ستاديوم معقل البيانكونيري.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة برشلونة ويوفنتوس عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها التونسي عصام الشوالي.