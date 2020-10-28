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الأولمبية تكرم عبير عيسوي بعد فوزها في انتخابات منظمة اللاعبين الأولمبيين العالمة

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قام مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بتكريم عبير عيسوي لنجاحها في انتخابات عضوية المكتب التنفيذي لمنظمة اللاعبين الأولمبيين العالمية WOA في الانتخابات التي أجريت يوم 22 أكتوبر الجاري.

عبير عيسوي نجحت في الانتخابات التي أقيمت لإختيار ممثلان عن كل

قارة بجانب الرئيس والسكرتير العام وأمين الصندوق حيث نجحت عن قارة إفريقيا مع السنغالي الحاج أمادو ديابا ، حيث أقيمت الانتخابات أون لاين لأول مرة.

حضر التكريم المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية

والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.

أعربت عبير عيسوي عن شكرها لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية على التكريم اليوم وفوزها في الانتخابات والذي يحملها مسئولية كبيرة وأن الفوز بهذا المنصب يزيد من المسئولية عليها وأنها تأمل أن تكون على قدر المسئولية ورفع إسم مصر عاليا.

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