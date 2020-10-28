الأولمبية تكرم عبير عيسوي بعد فوزها في انتخابات منظمة اللاعبين الأولمبيين العالمة

قام مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بتكريم عبير عيسوي لنجاحها في انتخابات عضوية المكتب التنفيذي لمنظمة اللاعبين الأولمبيين العالمية WOA في الانتخابات التي أجريت يوم 22 أكتوبر الجاري.
عبير عيسوي نجحت في الانتخابات التي أقيمت لإختيار ممثلان عن كلقارة بجانب الرئيس والسكرتير العام وأمين الصندوق حيث نجحت عن قارة إفريقيا مع السنغالي الحاج أمادو ديابا ، حيث أقيمت الانتخابات أون لاين لأول مرة.
حضر التكريم المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصريةوالمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.
أعربت عبير عيسوي عن شكرها لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية على التكريم اليوم وفوزها في الانتخابات والذي يحملها مسئولية كبيرة وأن الفوز بهذا المنصب يزيد من المسئولية عليها وأنها تأمل أن تكون على قدر المسئولية ورفع إسم مصر عاليا.
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