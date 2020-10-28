كورة اون لاين facebook مشاهدة مباراة يوفنتوس وبرشلونة بث مباشر دوري ابطال اوروبا 28-10-2020

خسر برشلونة مرتين فقط فى آخر 18 مواجهة أوروبية ضد الأندية الإيطالية آخرها فى أبريل 2018 عندما سقط 3-0 أمام روما.
يوفنتوس حقق 99 انتصارا فى دورى أبطال أوروبا وفى حالة فوزه بمباراة اليوم سيكون أول فريق إيطالى يصل إلى 100 انتصار فى البطولة من أصل 200 مباراة فى دورى الأبطال يتمها الليلة (لعب 199 فاز 99 تعادل 52 خسر 48).
لاعب يوفنتوس حاليا وبرشلونة سابقا، وثنائى البارسا بيانيتش والحارس نيتو.
3 نجوم فى مباراة اليوم سبق لهم الدفاع عن ألوان الفريقين هم آرثر
يلتقي فريق برشلونة الأسباني مع نظيره يوفنتوس الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا من ضمن مباريات النهائي في برلين،سوف يتم عرض المباراة بدون حضور للجماهير محافظة على السلامة وتقليل فرص الإصابة بسبب الوضع الراهن، سوف يتم عرض المباراة على شاشات التلفزيون من خلال باقة من القنوات المحلية والعالمية، المجانية والمشفرة عبر العديد من الأقمار نايل سات، استرا، هوت بيرد.
القنوات المشفرة الناقلة للمباراة بين برشلونة ويوفنتوس
• قناة سكاي سبورت الألمانية.
• قناة بي أن سبورت بفرنسا.
• قناة سكاي سبورت ببريطانيا.
• قناة قنال البريطانية.
المعلقين عن المباراة بين برشلونة ويوفنتوس
• المعلق عصام شوالي.
• المعلق رؤوف خليف.
• المعلق على محمد علي.
تابعونا لرصد نتيجة المباراة المرتقبة التي تكون رونالدو وليونيل ميسي بعنوان كلاسيكو من نوع جديد.
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