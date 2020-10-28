مشاهدة مباراة برشلونة ويوفنتوس في دورى الأبطال (بث مباشر)

نضع بين أيديكم يلا شوت بث مباشر برشلونة ويوفنتوس اليوم دوري ابطال اوروبا 2020، حيث يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونه مباشر بجودة عالية وبدون تقطيع، Juventus vs barcelona live kora star، سيكون اللقاء المرتقب في ثاني جولات دور المجموعات بين الإيطالي والأسباني في واحدة من أقوي مباريات كرة القدم بالأبطال لهذه البطولة، لهذا سيكون ماتش اليوفي والبرشا لايف متاحاً للجميع.

مشاهدة مباراة برشلونة ويوفنتوس بث مباشر

قبل أن نوفر لكم رابط مباراة برشلونة اليوم بث مباشر، نعلمكم أن موعد ماتش البرشا واليوفي ليكون في تمام الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش مساء الأربعاء 28 أكتوبر 2020، كما

سيكون اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، كما ينطلق اللقاء بتمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وليبيا، كما يكون اللقاء بتمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين والعراق والأردن وقطر والكويت والبحرين، كما ينطلق اللقاء بتمام الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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تشكيلة البرسا واليوفي الآن

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نتعرف معكم علي التشكيلة الرسمية التي يدخل

بها لاعبي الكتالوني دوماً، ويتمكنوا من الفوز علي خصومهم، لهذا سيدخلوا بكل طاقتهم في لقاء الليلة أمام الفريق الإيطالي بدوري أبطال أوروبا 2021.

حراسة المرمي:- نيتو.

خط الدفاع:- ديست – لينجليت – بيكيه – روبرتو.

خط الوسط الدفاعي:- دي يونج – بوسكيتس.

خط الوسط الهجومي:- فاتي – كوتينيو – جريزمان.

خط الهجوم:- ميسي.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبرشلونة مباشر

نوفر لكم عدد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرشا واليوفي مباشر بدوري الأبطال، والتي يعلق عليها بالعربي المعلق الكبير عصام الشوالي.

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عصام الشوالي

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عصام الشوالي

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