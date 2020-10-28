لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي أمام كراسنودار الروسي

أعلن نادي تشيلسي الأنجليزي بقياده فرانك لامبارد المدير الفني للفريق عن التشكيلة التي ستلعب في مبارات اليوم أمام نظيره الروسي نادي كراسنودار، التي ستقام علي ملعب كوبان ستاديوم في تمام الساعة 7:55 بتوقيت القاهرة، 8:55 بتوقيت ستاديوم في تمام الساعة 7:55 بتوقيت القاهرة، 8:55 بتوقيت السعودية ، 9:55 بتوقيت الأمارات، ضمن مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وجاء التشكيل كالأتي : حارس مرمي:إدوارد ميندي . Advertisements الدفاع: سيزارازبيليكويتا ، أنتونيو روديجر ، كورت زوما ، بينجامين تشايلويل . الوسط: ماتيو كوفاسيتش، حكيم زيياش ، كاي هافيرتز ، جورجينهو . الهجوم: كالومهودسون أودوي ، تيمو فيرنر .

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