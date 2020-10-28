برشلونه مباشر -- مشاهدة مباراة برشلونة ويوفنتوس بث مباشر اليوم 28/10/2020 دوري الأبطال

أعلن نادى برشلونة الإسبانى، عن جاهزية الاستعداد، لمواجهة يوفنتوس الإيطالى، فى العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "إليانز أرينا" ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا، حيث نشر حساب النادى عبر تويتر، التدريبات النهائية للفريق قبل هذه المواجهة، صحبها بتعليق: "على أتم الاستعداد".
وسيكون عشاق الكرة على موعد مع مباراة من العيار الثقيل، عندما يحل فريق برشلونة الإسبانى ضيفًا ثقيلاً على يوفنتوس الإيطالى، فى العاشرة مساء اليوم، على ملعب "أليانز ستاديوم" ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة دورى أبطال أوروبا، فى مباراة تعتبر نهائىمبكر وتكرار لنهائى نسخة 2015 الذى حسمه برشلونة بنتيجة 3-1 فى الموسم الأخير الذى توج فيه باللقب الأوروبى.
ونجح كلا الفريقين فى تحقيق الثلاث نقاط بالجولة الأولى بتغلب برشلونة على على فرنسفاروش المجرى 5-1، ويوفنتوس على دينامو كييف فى أوكرانيا بهدفين دون رد، لكن على المستوى المحلى سقط الفريق الإسبانى بنتيجة 3-1 ضد ريال مدريد فى الكلاسيكو الأول للموسم، وتعادل يوفنتوس مع هيلاس فيرونا 1-1، وفى باقى مباريات اليوم يلتقى كراسنودار الروسى مع تشيلسى
ونشر الموقع الرسمى لنادى يوفنتوس تقريرا عن أبرز أرقام المواجهة الهامة جاءت كالتالى:
لم يخسر يوفنتوس فى ست مباريات على أرضه ضد برشلونة فى جميع المسابقات (تعاد 3 وفاز 3) وكانت معظم النتائج الأخيرة بالتعادل 0-0، وتعتبر أفضل سلسلة ضد كل منافسيه فى المنافسات الأوروبية بالتساوى مع أتلتيكو الذى لم يخسر أمامه اليوفى أيضًا فى آخر 6 مباريات فى تورينو (فاز 5 وتعادل 1)
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